A ação policial orientada por inteligência desencadeou a maior apreensão da PRF no Tocantins em 2021 – prejuízo milionário para as organizações criminosas.

da redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 911 kg de entorpecentes transportados escondidos em carga de isopor em um caminhão. A ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (26), no km 497 da BR 153, no município de Paraíso do Tocantins-TO.

A abordagem policial orientada por inteligência fez com que a equipe da PRF abordasse um caminhão Volvo/NH12380 acoplado a um semirreboque, no veículo estavam o condutor e um passageiro. Também foi abordado um veículo de GM/Celta que acompanhava o caminhão na viagem e servia como “batedor”. Os veículos vinham de Manaus-AM e tinha como destino São Paulo-SP.

Durante a abordagem, os 3 ocupantes dos 2 veículos apresentaram grande nervosismo com a fiscalização, além de informações contraditórias entre si. Diante disso, a equipe realizou uma fiscalização minuciosa e encontrou diversos ilícitos.

No semirreboque acoplado ao caminhão haviam caixas de isopor, as primeiras não continham nada, no entanto, as do fundo estavam repletas de drogas, aproximadamente 886 kg de substância análoga a Skunk e 25 kg de substância análoga Haxixe (total de 911 kg de entorpecentes).

Ademais, no interior do caminhão também foram encontrados uma arma de fogo, Revolver Taurus Cal. 38 e uma cartela de anfetamina com 8 comprimidos de “Rebite”.

Com os envolvidos também foram apreendidos R$ 5.984,50 em espécie.

Depois de a equipe encontrar a droga, o passageiro do caminhão confessou que a droga e a arma seriam dele e que ele teria contratado o motorista do caminhão e outro colega para fazer o “batedor”. O homem confessou que receberia 150 mil reais para realizar o transporte da droga de Manaus-AM até São Paulo-SP.

O motorista do caminhão alegou desconhecimento de que a droga estava sendo transportada. Por outro lado, o motorista do GM/Celta confessou saber da droga e que estava recebendo 4 mil reais pelo serviço de “batedor”.

Diante das informações obtidas foram constatados, a princípio, os seguintes delitos: Tráfico de drogas; Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; e Porte de droga para consumo. As drogas, a arma, 4 celulares e o dinheiro foram apreendidos e apresentados, juntamente com os 3 presos em flagrante, na delegacia da Polícia Civil de Paraíso do Tocantins.