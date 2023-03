da redação

Em procedimento de fiscalização no km 332 da BR 153, foi dada ordem de parada ao ônibus rodoviário Volvo/Comil de cor laranja, com origem em São José/SC e destino final a Belém/PA. Durante análise do compartimento de bagagens do veículo, foram localizados, dentro de uma mala, 21 tabletes de substância análoga à maconha envolvidos em fita plástica marrom, totalizando 19.8kg.

No decorrer das atividades policiais, a equipe PRF identificou a proprietária da mala entre os passageiros. A menor informou que receberia certa quantia em dinheiro quando chegasse em Belém/PA.

Diante dos fatos, procedeu-se aos procedimentos administrativos, bem como a ligação para o Conselho Tutelar de Guaraí/TO por se tratar de apreensão de menor de idade. A adolescente, juntamente com a mala e o entorpecente apreendidos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Guaraí/TO. O Conselho Tutelar acompanhou o procedimento de entrega da menor à autoridade policial.