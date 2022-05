No decorrer da madrugada desta terça-feira (24), a Polícia Rodoviária Federal do Tocantins (PRF/TO) apreendeu 858 produtos falsificados encontrados no compartimento de três ônibus de transporte rodoviário no KM 666 da BR 153, no município de Gurupi.

da redação

Durante as fiscalizações foram observados diversos volumes no compartimento de cargas sem etiquetas de identificação e que estavam desacompanhados de qualquer documento fiscal conforme reportado pelos condutores. Inspecionados, foram encontradas mercadorias de várias marcas conhecidas com fortes indícios de falsificação.

A equipe da PRF apreendeu 858 produtos, sendo eles, 785 camisetas, 38 pares de sandálias, 10 unidades de bolsas, 15 camisas e algumas unidades de pingentes e correntes. Em razão de o veículo também estar com passageiros a carga foi transferida para um caminhão e o ônibus foi liberado

Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de Importar, exportar, vender, oferecer, expor à venda, ter em estoque produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida. Toda carga foi entregue à Receita Federal em Palmas.