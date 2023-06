Share on Twitter

Por Wesley Silas

Os acusados conseguiram furar o bloqueio e houve perseguição e conseguiram abordar o veiculo com as drogas, próximo a cidade de São Valério no final da tarde da segunda-feira, 19.

“O motorista do carro perdeu o controle e saiu da pista”, informou um policial militar. Ele informou a drogra estava em poder de um casal que foram levados à Delegacia de Alvorada.