Nesta sexta-feira (13), a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em fiscalização de trânsito e enfrentamento à criminalidade no município de Alvorada/TO, quando deu ordem de parada a um caminhão M.benz/L 1620, de cor branca, que estava sendo conduzido por um nacional do sexo masculino.

da redação

Durante as verificações de trânsito, a equipe suspeitou da documentação apresentada pelo condutor pelo fato de não ter carimbos de inspeção da Secretaria da Fazenda do estado do Tocantins (Sefaz/TO) nas notas das mercadorias transportadas.

Ao inspecionar a carga, os policiais encontraram 48 garrafas de conhaque, 168 garrafas de vodka, 228 garrafas de vinho, 12 garrafas de bitter, 1.444 garrafas de cachaça, 552 garrafas de coquetel alcoólico, 144 latas de energético e 4 garrafas de whisky, todas transportadas sem a adequada documentação fiscal, totalizando 1.544 litros de bebida alcoólica.

Diante dos fatos, toda a mercadoria apreendida foi encaminhada para a SEFAZ para os devidos procedimentos.

No outro caso, ainda em Alvorada/TO, a equipe abordou o veículo Vw/24.280 Crm 6×2, de cor prata, que também era conduzido por um homem.

Durante a abordagem, o condutor apresentou as notas fiscais, porém, ambas também não tinham os carimbos de inspeção da Sefaz. Além disso, não possuía o Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (DAMDFe) que é um documento obrigatório para o tipo de transporte fiscalizado.

Na inspeção da cabine do veículo, os policiais também encontraram uma substância de cor esbranquiçada em pó diluída em um líquido numa garrafa, com características de comprimidos de anfetaminas esmagados e diluídos na bebida, e diversas bebidas alcoólicas sem qualquer tipo de documento fiscal.

Diante disso, toda a mercadoria foi apreendida e encaminhada para a Sefaz e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Gurupi/TO.