Share on Twitter

Share on Facebook

Nesse final de semana, durante fiscalização de trânsito e enfrentamento à criminalidade, a equipe PRF estava no km 663 da BR 153, no município de Gurupi, quando foi realizada a abordagem a um ônibus.

por Régias Caio

Durante as verificações foi constatado que no bagageiro do veículo havia diversos volumes de mercadorias acondicionados em caixas, fardos, sacos e sacolas.

Questionados, motorista e assistente informaram que a maioria dos volumes era de produtos despachados via transportadora da empresa.

Ao solicitar a documentação fiscal a equipe suspeitou da idoneidade dos documentos exibidos, bem como da compatibilidade das quantidades e produtos informados nos documentos com a carga transportada.

Ao iniciar a verificação nos volumes, logo a equipe identificou diversos produtos irregulares entre contrabandeados, contrafeitos e produtos não declarados nos documentos fiscais.

Foram encontrados diversos produtos com indícios de falsificação. Dentre eles 457 unidades de bolsas de grandes marcas; 458 camisas de times de futebol; 462 unidades de camisetas de grandes marcas;

2.340 celulares desmontados de diversos modelos e marcas; 10.325 capas para celulares de diversos modelos e marcas; 500 unidades de películas protetoras para celulares de diversos modelos e marcas; 300 carregadores universais para baterias; 500 carregadores de celulares da marca Apple; 625 baterias para celulares de diversos modelos e marcas; 100 Copos térmicos da marca Stanley; 58 unidades de cigarros eletrônicos de diversas marcas (09 da marca Nikbar, 03 da marca Ignite, 17 da marca Sheep, 06 da maraca Vapesoul e 23 da marca 23 Balmy); 1600 pares de fones de ouvido caraterizados com a marca Pokemon; 2 fardos de roupas sem identificação e sem documentação fiscal; 06 brinquedos e 41 garrafas e sem documentação fiscal.

Em razão da grande quantidade de material apreendido, mais de 17000 unidades de produtos diversos, um caminhão foi fornecido por representantes das marcas violadas e falsificadas para acomodação e transporte dos itens. Todo material foi carregado e o veículo foi lacrado pela PRF. Posteriormente o veículo e carga foram encaminhados para a Receita Federal em Palmas/TO.