A Polícia Rodoviária (PRF) apreendeu na madrugada desta quinta-feira (26), no município de Gurupi/TO, um carregamento de bebidas clandestinas avaliado em mais de R$ 180 mil reais.

A ocorrência foi registrada durante fiscalização no km 663 da BR-153, quando os policiais rodoviários solicitaram a parada e abordaram um caminhão na Unidade Operacional (UOP) de Gurupi.

No veículo estavam três homens, e durante os procedimentos de inspeção no baú do caminhão os agentes encontraram inúmeras caixas de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, que estavam sendo transportadas de forma irregular sem documentação fiscal.

Entre as caixas armazenadas no baú do caminhão, foram encontradas cachaças, cervejas, conhaques, vinhos, whiskys e bebidas sem álcool.

Segundo os responsáveis pelo transporte, a mercadoria foi embarcada nas cidades de Goiânia e Anápolis, ambas no estado de Goiás, e estariam sendo levadas até Porto Nacional/TO, para comercialização em uma distribuidora de bebidas.

A princípio, foi constatado o crime de Transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal – Art. 2 da Lei 8.137/1990 (Ordem Tributária); e a ocorrência foi encaminhada à Secretaria da Fazenda do Tocantins (SEFAZ/TO), para continuidade nos procedimentos legais.