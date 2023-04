da redação

Durante policiamento ostensivo no km 666 da BR 153, foi dada ordem de parada a um Fiat/Mobi, de cor branca, que era conduzido por um homem de 38 anos. Durante a inspeção veicular, foram localizados, no interior do painel multimídia do veículo, 10 tabletes da substância ilícita, que totalizaram 10,8kg.

Ao ser questionado sobre o destino da droga, o indivíduo informou que pegou o ilícito no Terminal Rodoviário de Campinas em Goiânia/GO e que levaria para a cidade de Paraíso do Tocantins/TO, onde receberia uma quantia de R$ 4.000,00.

Diante das informações obtidas, foi constatada, a princípio, a ocorrência de tráfico de drogas. O veículo foi encaminhado ao pátio conveniado e o condutor foi preso em flagrante e conduzido para a Polícia Civil de Gurupi.