Por redação

Na noite do sábado (19), por volta das 20 horas e 30 minutos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 11,4kg de substância análoga à maconha transportados no bagageiro de um ônibus, em Cariri do Tocantins/TO.

Em comando de fiscalização no km 694 da BR 153, a equipe PRF deu ordem de parada a um ônibus rodoviário Volvo/Busscar Vbuss de cor vermelha. Durante inspeção no compartimento de bagagens, a equipe PRF localizou uma mala bege contendo, no seu interior, um saco plástico preto com diversas barras do ilícito envolvidas em fitas plásticas, totalizando 11,4kg de substância análoga à maconha. Os agentes identificaram a proprietária da mala entre os passageiros, uma mulher de 26 anos.

A passageira informou que teria iniciado a viagem em Uberaba/MG e teria como destino final Paraíso do Tocantins/TO. Diante dos fatos, foi constatada, a princípio, a ocorrência de tráfico de drogas. A autora e todo o ilícito apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Gurupi/TO.