Por Redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nos últimos dois dias, quatro armas de fogo, diversas munições, mira do tipo Red Dot, bem como armas “brancas” do tipo faca, facão e machadinha.

No primeiro caso, no km 80 da BR 226, em Palmeiras do Tocantins/TO, a equipe deu ordem de parada a um veículo Mbenz/Mpolo Paradiso, para fiscalização de rotina. Foram realizadas vistorias nas bagagens dos passageiros que estavam no bagageiro do ônibus, onde foi encontrado um revólver calibre .32, sem munições.

Após identificação do proprietário da mala, o mesmo alegou que estava apenas levando a pedido de seu primo.

O homem foi detido e a ocorrência encaminhada à Polícia Civil da cidade de Tocantinópolis/TO para os procedimentos cabíveis.

O segundo caso ocorreu no km 492 da BR 153, na cidade de Paraíso do Tocantins/TO quando a equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) durante patrulhamento ostensivo avistaram um veículo FIAT/Strada, de cor prata sem a placa dianteira, o veículo era ocupado por dois integrantes do sexo masculino.

O GPT deu ordem de parada ao veículo e, ao ser feita a vistoria no carro foram encontradas 3 armas de fogo, 159 munições calibre .22, 39 munições calibre 357, mira do tipo Red Dot, bem como armas brancas do tipo faca, facão e machadinha.

Ao serem questionados sobre os armamentos, ambos alegaram possuir os registros das armas, mas não o porte.

Diante disso o condutor e passageiro, foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.