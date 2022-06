Na noite desta segunda-feira (27), a Polícia Rodoviária Federal do Tocantins (PRF/TO) apreendeu 14kg de substância análoga à maconha e 300g de substância análoga à crack. As mercadorias foram encontradas no compartimento de dois ônibus de transporte rodoviário de passageiros no KM 332 da BR-153.

da redação

Por volta das 22 horas e 35 minutos, a equipe da PRF em operação conjunta com o Grupo de Operações com Cães da Polícia Militar, juntamente com a Patrulha Rural e CPU do 7º Batalhão, durante fiscalização de combate ao crime, abordou um SCANIA/Mpolo Paradiso de cor prata que fazia a linha São José/SC x Belém/PA. Em fiscalização ao bagageiro do veículo, foi localizado uma mala na cor preta, que continha diversos tabletes de substância análoga à maconha.

Os agentes conseguiram localizar a dona da mala, que afirmou ser a proprietária da droga e que estaria se deslocando de Joinville/SC com destino a Belém/PA. No decorrer das atividades policiais, procedeu-se à seguinte apreensão: 9,600Kg de maconha divididos em 10 em embalagem azul e 5 tabletes em embalagem transparente.

A segunda ocorrência aconteceu às 00 horas e 35 minutos e também foi realizada com os outros órgãos de segurança do estado citados acima. Durante fiscalização, foi abordado um ônibus de transporte rodoviário de passageiros, que fazia a linha Palmas/TO x Presidente Kennedy/TO. Em fiscalização ao veículo com os cães farejadores, foi localizado uma mochila, em posse de uma passageira que continha diversos tabletes de uma substância análoga à maconha. Questionada sobre o material encontrado, informou apenas que pegou a droga em Porto Nacional/TO e levaria até Presidente Kennedy/TO, empreitada pela qual receberia R$1.000,00 (mil reais) em pagamento.

Foram apreendidos aproximadamente 4,400 kg de substância verde análoga a maconha, dividida em 06 tabletes e aproximadamente 300,00g de uma substância análoga a crack. Diante dos fatos, nas duas ocorrências, foi constatado o crime de tráfico de drogas, sendo as autoras encaminhadas juntamente com o material apreendido à Delegacia da Polícia Civil de Guaraí/TO.