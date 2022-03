A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na manhã desta quinta-feira (10), duas apreensões da substância utilizada por alguns condutores para permanecer acordado por longos períodos.

da redação

A equipe fiscalizava no km 160 da BR 153, na cidade de Araguaína TO, quando os policiais deram ordem de parada a um veículo Scania para fiscalização de trânsito. No momento da abordagem, percebeu-se um comportamento estranho por parte do condutor e ao realizar busca no veículo, foram encontrados 87 comprimidos de anfetamina ainda em suas cartelas, eles são popularmente conhecidos como “rebites” e estavam dentro de uma bolsa localizada entre os bancos do veículo.

Seguindo fiscalização, os policiais rodoviários federais deram ordem de parada desta vez a um veículo Ford/Cargo, conduzido por um homem que apresentou bastante nervosismo durante a abordagem. Desta vez foram encontrados 42 comprimidos de anfetamina, dentro de três potes.

Diante das informações foram constatadas, a princípio, ocorrências de Porte de droga para consumo. Os motoristas assinaram, Termo Circunstanciado de Ocorrência, comprometendo-se a comparecer em Juízo quando intimados, e os remédios foram apreendidos.