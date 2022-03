Após o assassinato do Policial Civil, os quatro foram presos na TO-040 perto da entrada de Natividade, no sudeste do estado. Eles foram localizados porque o celular de um deles foi rastreado pela polícia. Todos foram levados para a delegacia de Dianópolis e armas foram apreendidas. As motivações do assassinato ainda estão sendo investigadas. O boletim de ocorrência do caso afirma que Jean Carlos Teixeira foi baleado na cabeça.