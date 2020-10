Presos fazem rebelião no Presídio de Cariri

#Matéria Atualizada. Uma rebelião e greve de fome foi registrada nesta segunda-feira (19) no Presídio Agrícola de Cariri, no sul do estado. Segundo apurou o Portal Atitude a situação foi controlada, sem haver a necessidade de disparos e não houve nenhum preso morto

por Régis Caio

Conforme vídeos gravados dentro do prédios presos relaram que a facção criminosa PCC estaria promovendo a rebelião na intenção de confronta seus rivais. Segundo apurou o Portal Atitude nenhum preso foi morto, 06 presos ficaram feridos e 02 deverão ser atendidos por equipe médica. Disse ainda que a rebelião aconteceu no momento em que os presos tomavam banho de sol e um dos pavilhões não aceitou fazer greve de fome. “A situação está controlada, não houve nenhum disparo, não tivemos nenhum servidor ferido e os muros 01 e 20 ficaram um pouco abalado”, disse a fonte.

Um vídeo divulgado mostra o momento da rebelião. A greve de fome teve início em todo sistema carcerário do estado, presos querem o retorno das visitas de familiares, advogados e outras demandas.

“Informamos que nesta segunda-feira vamos estar dando início a uma greve de fome, pois não aguentamos mais esse distanciamento de nossos familiares e outras coisas que vem ocorrendo. Esperamos que o senhor e seus agentes respeitem nossa luta e sofrimento, pois em nenhum momento não queremos afrontar os senhores, pelo contrário, só queremos nossos direitos, alimentação digna, entrada de cobal, volta das visitas, projetos para remir a pena. Tentamos várias vezes diálogo com o senhor, mais o mesmo não deu a mínima e o estado do Tocantins já tem meses que está no azul e nada de visitas, nem previsões”, disse uma carta destinada a um diretor de um presídio no estado.