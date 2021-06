A Polícia Civil prendeu na tarde desta terça-feira (29) um homem suspeito de planejar o sequestro da família do gerente de um banco em Porto Nacional para realizar um roubo a agência.

Por Régis Caio

O crime ocorreu na madrugada e a prisão foi feita pela Polícia Civil, que destacou que o suspeito preso é apontado como o mentor do crime.

Um menor de 16 anos, que teria ajudado na ação, foi apreendido pela Polícia Militar também durante a tarde. A polícia civil informou ainda que outros três homens que teriam participado do sequestro foram identificados pela polícia, mas continuam foragidos e são procurados.

Segundo o G1, todas as vítimas foram liberadas durante a manhã e passam bem. O assalto começou por volta das 23h desta segunda-feira (28), quando os criminosos invadiram uma casa e renderam o gerente do banco, junto com a esposa e os dois filhos dele. Pelo menos cinco homens armados com fuzis e armas menores teriam participado da ação.