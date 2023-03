Share on Twitter

Por Redação

Conforme explica o delegado-chefe da 103ª DP, Lucas Rodrigues, a investigação teve início em dezembro de 2022 e ensejou a deflagração de uma operação em Janeiro do corrente ano, ocasião em que foram apreendidas uma arma de fogo calibre 22, balanças de precisão, materiais para o fracionamento da droga e aproximadamente 120 porções de crack, nos diversos endereços objeto da busca e apreensão.

À época dos fatos, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram presos quatro indivíduos e outras pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia por terem sido encontradas nos endereços fazendo uso de drogas, inclusive uma adolescente.

“O grupo é oriundo do Estado da Bahia e tinha se instalado na Cidade de Taguatinga com o propósito de dominar o comércio clandestino de drogas na localidade”, disse a autoridade policial.

O indivíduo considerado líder do grupo estava foragido desde a operação, contudo, graças ao trabalho conjunto entre as Polícias Civis Tocantinense e Baiana, ele foi localizado e preso no município de Luís Eduardo Magalhães sendo conduzido até a unidade prisional, desta cidade. O investigado portava um revólver calibre 32 e várias porções de cocaína.

A Polícia Civil do Tocantins promoveu o indiciamento do investigado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. O homem seguirá preso na Bahia, mas deve ser recambiado para o Tocantins, a fim de responder pelos crimes pelos quais é investigado.