Um indivíduo de 36 anos, suspeito de praticar um crime de roubo, seguido em estupro em Araguaína, foi preso pela Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), na manhã deste domingo, dia 6. A ação que resultou na captura do suspeito foi feita por meio de ação realizada por policiais civis da Delegacia de Repressão a Roubos (DRR), daquele município, sob o comando do delegado-chefe da unidade, Felipe Crivellaro.

da redação

Conforme a autoridade policial, os crimes foram praticados em uma residência, localizada no Jardim Santa Helena, em Araguaína, no último dia três de março.

“Nossas investigações apontaram que aproveitando-se do fato de que a vitima – uma mulher de 20 anos – estava sozinha, o autor do roubo decidiu abusar sexualmente dela, constrangendo a fazer sexo forçado por quase 10 minutos. Ao final, fugiu levando consigo alguns pertences”, ressaltou o delegado.

Ainda conforme o delegado, assim que tomaram conhecimento dos fatos, as equipes da DRR foram mobilizadas, sendo que as investigações tiveram início na manhã da última sexta-feira, dia 4. Após a identificação e reconhecimento do suspeito feito pela vítima, diversas diligências foram realizadas e vários elementos foram encontrados em desfavor do reconhecido, o qual já possui oito passagens pela justiça.

Com base nas investigações, o homem foi localizado em um dos setores da cidade, após um trabalho ininterrupto de quase 48 horas e preso por policiais civis da DRR. Conduzido até a Central de Atendimento da Polícia Civil, o indivíduo foi autuado pelos crimes de roubo e estupro e, em seguida, após a realização das providências legais cabíveis, recolhido a Unidade Penal de Araguaína, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

De acordo com o delegado Felipe Crivellaro, a identificação e prisão do suspeito é de suma importância, uma vez que trata-se de crimes graves que o mesmo, em tese praticou contra uma mulher indefesa e também pelo fato de que o homem possui uma extensa ficha criminal e responde a diversos procedimentos criminais tendo, inclusive condenação por delitos diversos”.

“A prisão do autor demonstra mais uma vez o comprometimento da Polícia Civil com a investigação criminal e com a captura daquelas pessoas que insistem na prática de crimes. Nesse caso em específico, trata-se de um indivíduo de extrema periculosidade que, não contente apenas em roubar, também estuprou a vítima sem se importar com as consequências de seus atos”, disse o delegado.