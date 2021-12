A Polícia Civil prendeu nesta manhã de sexta-feira (10) um homem de alta periculosidade e que é investigado em vários roubos na capital Palmas. O assaltante chegou a atirar em uma vítima durante suas ações delituosas.

por Régis Caio

Na manhã desta sexta-feira, 10, policiais civis da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), por meio de ação conjunta com o agentes da 5ª Delegacia de Palmas, coordenados pelos delegados Rossilio Souza Correia e Anderson Casé deflagraram uma operação, a qual resultou na prisão de um homem de 28 anos. Suspeito de praticar uma série de roubos à mão armada, o indivíduo foi capturado, mediante cumprimento a mandado de prisão temporária, expedido pela 2ª Vara Criminal, quando estava em sua residência na região sul da capital.

De acordo com o delegado-chefe da Derfrva, Rossilio Correia, a ação, que contou com apoio do Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE) foi desencadeada, após investigações da unidade especializada e também da 5ª DP apontarem que o homem estava subtraindo veículos, sobretudo, motocicleta, em Palmas, com a utilização de arma de fogo.

“Ao longo das investigações, constatamos que o indivíduo estava envolvido em uma série de crimes contra o patrimônio e que ele sempre agia com extrema violência contra as vítimas, no sentido de causar terror psicológico e assegurar a efetivação do delito”, disse a autoridade policial.

Com base nas investigações, os delegados representaram, junto ao Poder Judiciário, pela prisão do homem, a qual foi deferida. De posse da ordem judicial, os agentes intensificaram as diligências e investigações, conseguindo localizar o homem, nas primeiras horas da manhã de hoje, quando deram cumprimento ao mandado de prisão temporária.

Conforme explica o delegado Anderson Casé, o suspeito é considerado de extrema periculosidade. “No cometimento dos crimes, o investigado sempre atuava com muita agressividade, subjugando suas vítimas com o emprego de arma de fogo, sendo que em um dos roubos, a fim de subtrair uma motocicleta, ele chegou a efetuar um disparo que atingiu um dos pés da vítima”, disse o delegado.

Conduzido até a 2ª Central de atendimento da Polícia Civil, em Taquaralto, o homem foi submetido aos procedimentos legais cabíveis, quando o delegado plantonista ratificou o cumprimento do mandado de prisão, Logo em seguida, o indivíduo foi submetido a exame de corpo delito e recolhido à Unidade Penal de Palmas, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Os Delegados Anderson Casé e Rossílio Souza ressaltaram a importância da prisão do suspeito, visto que o mesmo, além de reincidente na prática de crimes contra o patrimônio, também agia com muita violência a fim de se apoderar dos bens de suas vítimas. As investigações serão intensificadas para que a Polícia Civil possa descobrir quantos crimes dessa natureza, o suspeito pode ter cometido.