da redação

A prefeita de Figueirópolis, no sul do estado, Jakeline Pereira (MDB), sofreu uma emboscada na noite desta quarta-feira (16) no momento em que estava se dirigindo para sua casa acompanhada do filho e de um assessor.

No momento da emboscada, o assessor se jogou na frente da prefeita para protegê-la e também foi agredido fisicamente. A prefeita já realizou exame de corpo delito no IML em Gurupi.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil para ser investigado. Até o presente momento ninguém foi preso.

Os agressores seriam pai e filho, moradores da própria cidade de Figueirópolis e adversários políticos da prefeita. Eles teriam tido um desentendimento mais cedo em uma lanchonete com o grupo da gestora.

Diante das provocações, a prefeita, o filho e o assessor saíram do local, mas foram seguidos pelos homens e interceptados a caminho de casa.

Em nota, a Associação Tocantinense de Municípios (ATM) repudiou o ato de violência contra a gestora municipal. “A entidade repudia toda e qualquer tipo de violência proferida contra os agentes políticos, em especial prefeitos e prefeitas que trabalham diuturnamente em prol do desenvolvimento dos Municípios”, disse.