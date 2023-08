Por Redação

O secretário da Segurança Pública Wlademir Mota Oliveira, acompanhado do deputado estadual Gutierres Torquato, reuniu-se nesta quarta-feira, 9, com o procurador-geral de Justiça, Luciano Casaroti, para tratar da destinação de imóvel para o 7º Núcleo Regional de Perícia Criminal de Gurupi.

Com a construção da nova sede, que será inaugurada no dia 31 de agosto, o Ministério Público resolveu doar o imóvel antigo ao Governo do Estado.

“O Ministério Público do Tocantins reconhece a importância da Polícia Civil na manutenção da ordem e na garantia da segurança pública em nosso Estado. A iniciativa de implantar o 7º Núcleo Regional de Perícia Criminal de Gurupi é muito bem-vinda e representa uma importante ação que beneficiará toda a sociedade. Por isso, vamos sugerir que o Governo do Estado faça o devido repasse do imóvel, onde hoje funcionam as sedes das Promotorias de Justiça de Gurupi, à Polícia Civil”,declarou o procurador-geral de Justiça, Luciano Casaroti.

O deputado Gutierres Torquato ressaltou a economia que será proporcionada à Secretaria de Segurança Pública. “Estamos pleiteando a destinação desse imóvel para a Secretaria, por entender a economia que vai gerar à pasta, que deixará de pagar aluguel, desfrutando de um local próprio, bem como por ser uma estrutura que atende melhor a demanda de prestação de serviço à sociedade de Gurupi”, destacou o parlamentar.

O secretário Wlademir Mota Oliveira destacou que o local possibilitará a ampliação dos serviços à população. “É uma boa estrutura que permite aos nossos servidores prestar um serviço com mais qualidade à população, possibilitando ainda a ampliação desses serviços futuramente. A destinação do imóvel é benéfica para todos, principalmente para a sociedade gurupiense”, concluiu o gestor da pasta.