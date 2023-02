Share on Twitter

Por Wesley Silas

“Um baita prejuízo para o sistema de justiça. Levaram drogas, entre outros objetos relacionados a crimes. Ainda estão fazendo um balanço do que foi furtado”, informou um servidor da Secretaria de Segurança Pública ao Portal Atitude.

Em Nota, Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO) informou “que a Polícia Civil já iniciou as investigações quanto ao furto ocorrido em uma de suas unidades em Gurupi, bem como o levantamento do quantitativo dos objetos furtados”.

Garantiu ainda que a segurança em todas as unidades será reforçada e que as demais informações serão passadas em momento oportuno.

Nota à imprensa

Assunto: Furto Gurupi

Data: 16/02/23

