O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira em uma casa noturna da cidade. A vítima foi baleada com três tiros na cabeça.

Da redação

O Agente da Policia Civil, Jean Carlos Teixeira, foi assassinado a tiros em uma casa noturna de Gurupi (11), na madrugada desta sexta-feira. A informação foi confirmada ao Portal Atitude pelo delegado aposentado, José Joianir Araújo, que era colega da vítima.

“Ele foi morto com três tiros na cabeça. O suspeito do crime já foi identificado”, disse o delegado aposentado. As causas do homicídio não foram informadas. O corpo foi levado para o IML de Gurupi.

Jean era Agente da polícia civil lotado em Gurupi.