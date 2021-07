Share on Twitter

A Polícia Militar resgatou na madrugada desse domingo, 18, no Setor Central em Campos Lindos, uma criança de um ano e seis meses, após ter sido abandonada pelo seu genitor, não identificado, dentro de um matagal em chamas.

da redação

Durante patrulhamento no endereço supracitado, onde havia uma região de matagal, que estava em chamas, dois policiais militares ouviram um barulho em meio a fumaça e, ao observarem, localizaram uma criança de um ano e seis meses, caída ao solo aparentemente tonta devido o excesso de fumaça. Imediatamente os policiais adentraram no matagal e resgatou a criança levando-a ao atendimento médico em uma Unidade Básica de Saúde do município.

Segundo os policiais militares, 2º Sargento Alves e Cabo Dannillo, que regataram a bebê, esta é uma triste realidade que ainda acontece nos dias de hoje, mas que felizmente o resgatado foi realizado com êxito.“É uma realidade triste termos que resgatar uma criança abandonada nessas condições em meio às chamas, mas conseguimos com êxito e agora a criança está segura”, disse o Cabo Dannillo.

Complementando o 2º Sargento Alves ressalta, “nós policiais militares estamos preparados para proteger esses vulneráveis”.

Para o Subcomandante do 2º Batalhão da PM, Major Teobaldo bento Vieira, esta é “uma situação lamentável que, graças à atuação responsável e à proatividade dos nossos policiais militares, não terminou de forma trágica”.

Diante dos fatos, o Conselho Tutelar foi acionado para os procedimentos cabíveis.