O confronto aconteceu próximo a uma fazenda entre os municípios de Paraíso do Tocantins e Pium, na região central do estado. A PM informou que deslocou equipes do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope) para a região e a ocorrência ainda está em curso.

Ainda não há detalhes de como ocorreu a abordagem, mas segundo informações preliminares, nenhum militar ficou ferido na ação. Também não há detalhes se os suspeitos foram alvejados.