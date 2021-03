Em carta aberta divulgada nesta terça-feira, 23, a Federação Estadual das Associações da Polícia Civil do Tocantins (Feapol-TO) agradeceu ao governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, por defender a inclusão dos profissionais da área da segurança pública (Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Agente de Trânsito e Guarda Municipal) no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19.

por Redação

Ao se manifestar sobre o tema, no início da manhã desta terça-feira, 23, o Governador destacou a atuação desses profissionais nas ações de segurança que visam ao combate da Covid-19. “Aqui no Tocantins, por exemplo, esses profissionais estão atuando, entre outros, na operação Tolerância Zero. As equipes estão saindo às ruas e se expondo ao perigo do vírus, em prol de manter a sociedade segura. Esses profissionais não podem exercer suas atividades em casa ou de modo remoto, eles são linha de frente, estão no combate ao novo Coronavírus desde o primeiro dia da pandemia”, afirmou.

Para a presidente da Feapol-TO, Priscilla Bittar, no atual cenário pandêmico em que vários profissionais estão expostos ao vírus, é importante que a Gestão tenha esse olhar sensível à necessidade de vacinação. “Estamos preocupados com a saúde física e mental de nossos profissionais. Diante do atual cenário da pandemia, e ainda, de informações demonstrando que atualmente os policiais estão morrendo mais de Covid-19 do que em confronto direto com a criminalidade, é salutar agradecer quando nossos representantes políticos estão atentos a nossas necessidades, por isso a presente nota”, ressaltou.

Com a manifestação pública da categoria, o governador Carlesse reafirmou seu empenho em incluir os profissionais nos grupos prioritários de vacinação. “Nosso posicionamento não poderia ser outro. A vacina se tornou a esperança de sairmos dessa pandemia e, por isso, o que estiver ao nosso alcance faremos para que todos os profissionais que atuam na linha de frente sejam imunizados, assim como toda a população”, reiterou.

A Feapol-TO representa as Associações dos Escrivães de Polícia (Aepto), dos Agentes de Polícia (Agepol-TO), dos Papiloscopistas (Aspa) e dos Policiais Civis (Aspol).