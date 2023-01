da redação

O delegado-chefe da 103ª DP, Lucas Rodrigues, informou que o animal foi encontrado por populares em via pública, nitidamente debilitado e, aparentemente, com as asas cortadas. Uma fotografia foi divulgada nas redes sociais. Rapidamente um indivíduo se apresentou como o possuidor do animal e o levou da localidade.

A fotografia chegou ao conhecimento da Polícia Civil que passou a investigar o caso e, diante dos elementos colhidos durante a investigação, foi possível resgatar o animal em uma propriedade rural que fica, aproximadamente, 23km do centro da cidade. O animal foi encaminhado ao Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), que ficará responsável pela guarda e recuperação do animal, conforme legislação federal. O possuidor foi autuado e as investigações continuam objetivando apurar o responsável por eventuais maus-tratos ao animal.

De acordo com a autoridade policial, a ação é de extrema relevância, visto que o animal, além de debilitado e necessitando de cuidados, poderia acabar morrendo em virtude dos maus tratos sofridos. “A ação é de grande importância, pois trata-se de um animal silvestre que também é símbolo do Estado do Tocantins e que a todos encanta por sua beleza”, ressaltou a autoridade policial.