A Polícia Civil do Tocantins deflagrou a operação Barra Limpa, que visa coibir a prática crimes contra a Administração Pública praticados por servidores no Âmbito da Secretaria de Cidadania e Justiça do Estado do Tocantins (Seciju-TO).

da redação

Coordenada pelo Delegado Jodivan Benevides, titular da 3°Deic Araguaina foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na cidade de Araguaina. Nas residências dos investigados foram apreendidos comprovantes bancários, notebooks, pendrives e celulares

Eles são suspeitos de peculato, crime praticado contra a administração pública e que tem como objetivo punir o servidor que, em razão do cargo, tem a posse de bem público, e se apropria ou desvia o bem, em benefício próprio ou de terceiro.

Em nota, a Secretaria Estadual da Cidadania e Justiça (Seciju) informou que apoia a Operação Barra Limpa, que visa coibir a prática crimes contra a Administração Pública, e está colaborando com as investigações da Polícia Civil, tendo como primazia a transparência para os cidadãos tocantinenses referente a quaisquer ações no âmbito deste órgão governamental.