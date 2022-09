Share on Twitter

Share on Facebook

Logo após denúncia de um possível furto no camelódramo de Gurupi, situado na rua 6 entre Av Paraná e Santa Catarina, anexo ao Mercado Municipal, a Polícia Militar deslocou até o local onde deparou com um indivíduo andando pelo corredor e, ao ser abordado, dois indivíduos deram de frente com os policiais saindo de outros arrombamentos.

“Após abordagem foi encontrado uma pilha de roupa e uma sacola cheia de equipamentos e assessórios de informática e camping. Foi verificado também que 4 lojas foram arrombadas pelos três indivíduos”, informou a Polícia Militar.

Segundo a PM, os três homens foram levados para Central de Flagrantes, onde foi feito a prisão em flagrante por furto qualificado do maior e Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) dos outros dois menores, tipificado como infração de menor potencial ofensivo, ou seja, por crimes de menor relevância, que tem a pena máxima cominada em até 02 (dois) anos de cerceamento de liberdade ou multa.

Materiais recuperados:

12 películas

01 calculadora

01 máquina de cortar de cabelo

01 fone de ouvido

04 capa de celular

12 películas

06 carregadores de vídeo game

01 laser

02 suportes para celular

01 grampeador