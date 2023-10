Polícia prende homem que tentou matar primo com golpes de faca na zona rural de Peixe

Dando continuidade às ações da Operação Hórus, que está sendo realizada pela Polícia Civil no Sul do Estado, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 19, policiais civis da 7ª Delegacia Regional de Gurupi, coordenados pelo delegado regional Joadelson Rodrigues Albuquerque, deram cumprimento a mandado de prisão preventiva, em desfavor de um homem de 26 anos, que é investigado por tentativa de homicídio.

O delegado Joadelson informou que o homem foi localizado em uma fazenda, na zona rural de Peixe e não ofereceu resistência. Após ser capturado, o homem foi conduzido até a sede da 94ª Delegacia de Peixe e depois de realizado os procedimentos legais cabíveis, foi encaminhado à Unidade Penal Regional de Gurupi, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

O crime

Conforme explica o delegado João Paulo Sousa Ribeiro, as investigações da 94ª DP apontaram que, na tarde do dia 5 de junho de 2021, autor e vítima, que são primos, estavam ingerindo bebida alcoólica, em uma espécie de acompanhamento em uma fazenda na zona rural da cidade, quando em determinado momento, iniciaram uma discussão, momento em que o autor atacou a vítima com golpes de faca.

Ferida, a vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Peixe, mas devido a gravidade dos ferimentos, teve que ser transferida para o Hospital Regional de Gurupi, onde foi operada e conseguiu sobreviver. Após investigações, o delegado João Paulo representou pela prisão do indivíduo a qual foi deferida e cumprida nesta quinta-feira.

Histórico criminoso

O delegado Joadelson ressalta que a prisão é muito significativa, pois trata-se de um investigado de alta periculosidade e que já possui uma extensa ficha criminal, respondendo inclusive a uma tentativa de feminicídio. “Após um intenso trabalho investigativo, hoje, finalmente conseguimos capturar esse indivíduo que agora responderá pelo crime que é acusado deverá enfrentar julgamento pelo Tribunal do Júri”, frisou a autoridade policial.

O delegado João Paulo ressaltou que a prisão do investigado traz mais paz para a população de Peixe, uma vez que o homem estava se escondendo há muito tempo a fim de se furtar de responder pelos crimes. “Desde a época dos fatos, em 2021, a Polícia Civil mobilizou um grande aparato investigativo, onde foi possível desvendar o crime e identificar o autor, que sempre acabava fugindo e se escondendo para não ser preso”, pontuou.

A ação policial contou com apoio das equipes da 94ª Delegacia de Peixe, 95ª DP de São Valério, além da 8ª Divisão de Combate ao Crime Organizado de Gurupi e 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP), também de Gurupi.