da redação

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 25, policiais civis da 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP), de Gurupi, no sul do estado saíram às ruas da cidade no intuito de dar cumprimento a mandados de prisão preventiva, expedidos pela Vara Criminal da cidade em desfavor de três pessoas investigadas pela PC-TO. Os homens são suspeitos de envolvimento em crimes de homicídios tentados.

Dois mandados relacionados aos indivíduos, um de 24 e outro de 27 anos foram cumpridos. De acordo com o delegado-chefe da 3ª DHPP, os crimes ocorreram nos dias 15 e 20 de outubro de 2019. Na primeira situação, os indiciados efetuaram disparos de arma de fogo contra três pessoas, na segunda outras três pessoas, um homem e duas mulheres, foram atingidos por disparos efetuados pelos mesmos autores.

Os investigados já haviam sido presos em flagrante por policiais da 3ª DHPP no dia 21 de outubro de 2019. Na ocasião, a arma utilizada nos crimes foi apreendida e o trio foi condenado por integrar organização criminosa armada.

No decorrer das investigações, o delegado-chefe da 3ª DHPP, após a identificação de todos os envolvidos no crime, representou, junto ao Poder Judiciário, pela prisão dos três suspeitos. Os pedidos foram deferidos, sendo que duas prisões foram cumpridas na manhã de hoje.

Também foi apurado pela unidade especializada que os três suspeitos agiam em conjunto, sendo que os indivíduos se voltavam contra qualquer pessoa suspeita de integrar ou simpatizar com organização criminosa rival. Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, os dois homens presos foram encaminhados à Casa de Prisão Provisória de Gurupi, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.

As investigações e diligências terão continuidade para que a Polícia Civil possa localizar o paradeiro e efetuar a prisão do terceiro homem que continua foragido.