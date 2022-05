Na manhã desta quarta-feira, 4, policiais militares da equipe de Força Tática do 8º Batalhão da Polícia Militar recuperaram uma caminhonete S-10 preta, em uma área de mata localizada no Distrito de Campina Verde, cerca de 7km da cidade de Monte Santo. O veículos foi roubado em um lava-jato de Paraíso na manhã do dia 27 de abril.

da redação

Em patrulhamento pela região do Vale do Araguaia, a equipe de policiais militares, logo que passou pelo distrito de Campina Verde, há poucos quilômetros de Monte Santo, percebeu algo suspeito no matagal, e ao averiguar a situação, os militares localizaram um veículo escondido no mato, e com vários galhos fazendo uma espécie de camuflagem.

O local apresenta notórios indícios de já ter sido utilizado para prática de outros crimes, haja vista terem sido encontradas várias placas de outros veículos com registro de furto/roubo. Portanto, não se descarta a possibilidade do local ter sido utilizado para desmanche de veículos.

Logo após os trabalhos periciais, a caminhonete roubada em um lava-jato de Paraíso em abril, foi apresentada na Delegacia Central de Flagrantes de Paraíso do Tocantins para providências cabíveis.