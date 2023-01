da redação

Segundo informações das vítimas, os cinco indivíduos chegaram encapuzados, portando armas de fogo e fizeram todos de refém, mantendo-os em cárcere privado enquanto roubavam produtos agrícolas da fazenda Bartira, localizada em Talismã-TO. Os autores chegaram por volta de 22 horas e saíram às três da manhã. Os funcionários da fazenda só puderam sair às seis da manhã, quando conseguiram entrar em contato com a PM.

Após ação conjunta entre Polícia Militar do Tocantins, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar do Goiás, os indivíduos foram localizados em um caminhão e uma picape entre Anápolis -GO e Goiânia-GO. Os autores portavam rádio comunicadores, roupas utilizadas no roubo e demais produtos da fazenda.

Os autores foram encaminhados para a Delegacia Central de Anápolis onde foram autuados em flagrante pelo crime de roubo a defensivos agrícolas.