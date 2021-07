Na manhã dessa quarta-feira, 21, a Polícia Militar apreendeu cerca de 200 quilos de maconha num ônibus de turismo que vinha do Estado de São Paulo com destino a Piauí. Os envolvidos foram abordados na segunda, 19, e qualificados por infração administrativa, sendo que o veículo ficou retido para averiguação, com a presença do representante da empresa de turismo, proprietária do ônibus, foi realizada a busca com o cão farejador e encontrada a droga, além de diversos medicamentos sem nota fiscal.

da redação

Na tarde de segunda-feira, 19, o adjunto do CPU, identificou um ônibus de turismo trafegando no centro de Gurupi, gerando suspeita, pois geralmente esse tipo de veículo não trafega pelo roteiro encontrado. Sendo assim foi solicitado reforço para realizar a abordagem do ônibus que foi realizada nas proximidades do município de Aliança do Tocantins.

O veículo estava com restrições administrativas e foi removido ao pátio do 4º BPM para realizar busca no interior do mesmo, o cão realizou a busca e ficou inquieto, porém não conseguiu identificar a priori, o que continha na bagagem, devido ao excesso de carga. Dentro do veículo foram encontradas várias mercadorias sem nota fiscal.

Diante das infrações administrativas os envolvidos foram qualificados e notificados a retornarem no dia seguinte para acompanhar a busca no interior do ônibus, porém não compareceram, sendo que na manhã de hoje, 21/07, compareceu um motorista com outro ônibus para realizar o transbordo da carga.

Agentes de fiscalização do estado foram acionados para fiscalizarem a mercadoria, que foi retirada do interior do ônibus na presença do motorista, representante da empresa de Turismo. Simultaneamente o cão do 4º BPM realizou a busca e localizou 211 quilos de maconha. Ainda foram apreendidos 14.300 cartelas de metanfetamina (rebite) e 304 estimulante sexual masculino, sem nota fiscal.

O ônibus estava sendo conduzido por dois motoristas e um auxiliar, saiu de São Paulo com destino a Teresina PI. O motorista que se apresentou para realizar o transbordo da carga foi conduzido à Central de Flagrantes juntamente com todo o material apreendido. A Polícia Militar apresentou a qualificação dos autores do tráfico interestadual de drogas para investigação, localização e prisão.

O valor estimado do material apreendido aproxima-se de R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais).