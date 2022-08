Por Wesley Silas

A Polícia Militar está alertando os empresários de Gurupi e região sobre a estelionatária que se encontra na região sul do Tocantins aplicando golpes por meio de pix.

“Tem uma mulher aplicando golpe do pix. Há muitas vítimas indo para delegacia. Ela já aplicou dezenas de golpes em Goiânia (GO), Mato Grosso do Sul e aplicou hoje às 10h em Cariri”, informou a Polícia Militar.

No caso da cirurgia plástica em Mato Grosso do Sul, Amanda Montel, chegou a fazer no mês de maios deste ano, procedimentos plásticos de retirada de gordura dos braços e coxas para ser implantado no peito e nos glúteos e simulou pagamento via TED (Transferência Eletrônica Disponível).