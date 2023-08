No ano de 2022, todas as forças policiais dos Estados Unidos não superaram a letalidade policial registrada no estado da Bahia, governado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) há 16 anos. No ano quem que Lula (PT) foi eleito presidente da República com ajuda do então governador petista e atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, as polícias baianas mataram 1.464 pessoas. Enquanto nos Estados Unidos, suas forças de segurança mataram 1.201 pessoas.

Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, comparados aos do Mapping Police Violence dos EUA, em reportagem do Uol Notícias desta segunda-feira (14), expõem a contradição da duríssima reação de Lula contra mortes de crianças em operações contra traficantes fluminenses, em evento diante do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), na semana passada. E também minimiza a força de discursos petistas contra a letalidade do cerco policial comandado pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) contra traficantes na Baixada Santista.

Enquanto os dados da Mapping Police Violence dizem respeito a ações de aproximadamente 18 mil corporações policiais espalhadas pelo território dos EUA, em 2022, a estatística do Fórum Brasileiro de Segurança Pública não diferencia mortes decorrentes de ações da Polícia Civil da Militar da Bahia. Somente na semana passada, 30 pessoas foram mortas pela PM da Bahia, e classificadas como “bandidos” pelo governo baiano hoje comandado pelo petista Jerônimo Rodrigues.

Na semana passada, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do governo petista, Silvio Almeida, determinou que a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos acompanhasse as investigações sobre mortes decorrentes das operações policiais na Bahia. E considerou que “números expressivos de mortes não são compatíveis com um país que se pretende democrático e em consonância com os Direitos Humanos”.

Em declaração ao UOL, a professora e pesquisadora de Harvard, Yanilda Gonzales, concluiu que o quadro de letalidade policial na Bahia, que tem 15 milhões de habitantes, é comparável ao de um país com 330 milhões de habitantes. Ao alertar que a violência policial na Bahia deveria entrar no radar das autoridades internacionais.