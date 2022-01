Crime aconteceu por voltar de 1h50min da madrugada do dia 31 de dezembro de 2021. O jovem Yuri Nones foi esfaqueado durante uma festa que acontecia em um bairro de Gurupi.

da redação

Segundo a PM, eles foram acionados para atender uma ocorrência de lesão corporal provocada por arma branca, em uma bar localizado no setor Vila Nova, onde ocorria uma festa dançante. No local uma testemunha informou que seu primo Yuri, de 18 anos, havia sido perfurado por uma faca, arma branca, e que o autor evadiu do local após a ação.

“Parentes conduziram a vítima para o Hospital Regional de Gurupi. Lá, a vítima relatou que enquanto estava com alguns parentes na festa dançante percebeu que um indivíduo de camisa azul, estatura baixa aproximou e golpeou-o com uma faca, arma branca. Segundo a vítima, o motivo foi devido uma confusão ocorrida em outra festa em data anterior. Foi perguntado ao médico plantonista sobre o estado de saúde da vítima, o mesmo respondeu que era grave com risco de morte, sendo necessário fazer um procedimento cirúrgico. Foi orientado a vítima a procurar a Delegacia de Polícia Civil para registro do homicídio tentando”, informou a PM por meio de nota.

A polícia enfatizou ainda, após informações da população, que foi identificado uma criança de 12 anos, que teria deferido o golpe de faca sob a suspeita de ter sido aliciado por um adulto. A vítima não resistiu e veio a óbito no dia 02 de janeiro. A Polícia Militar, passou as informações disponíveis para a Delegacia de Homicídio que está diligenciando para elucidar o caso, e a PMTO esta à procura do adolescente para dar continuidade aos procedimentos legais.