Da redação

Os suspeitos são dois jovens de 19 e 20 anos, que teriam tido relações sexuais com as vítimas na tarde de sábado (29). Segundo a polícia, em decorrência do ato, uma das meninas teve um quadro de hemorragia. Por isso, o Conselho Tutelar e Polícia Militar (PM) tomaram conhecimento do crime.

Depois da denúncia, a PM localizou os suspeitos, que foram levados para a Central de Atendimento da Polícia Civil de Alvorada. Em depoimento, um deles ficou em silêncio e o outro disse que conhecia as vítimas, mas negou os abusos.

Como os jovens não foram encontrados em situação de flagrante, acabaram sendo liberados depois de serem ouvidos.

A Polícia Civil informou que solicitou exames periciais para comprovar o crime e as vítimas deverão ser ouvidas em procedimento especial.

Os suspeitos poderão responder pelo crime de estupro de vulnerável, que consiste na conjunção carnal ou ato libidinoso com menores de 14 anos.