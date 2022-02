A Polícia Civil do Tocantins (PCTO), por intermédio 8ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (Deic-Gurupi), nesta quarta-feira, 16, incinerou mais de 330 quilos de maconha, mais de 17 quilos de cocaína e crack, além de milhares de comprimidos de anfetamina e estimulante sexual. A ação é resultado de apreensões realizadas pela PCTO, Polícia Militar (PMTO) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), nos últimos 7 meses.

Da redação

Segundo o delegado da 8ª Deic, Rafael Falcão, a destruição dos entorpecentes é mais uma ação da operação Hórus, do Ministério da Justiça. “A incineração foi devidamente autorizada pela Justiça e ocorreu em uma cerâmica. Uma medida que gera prejuízos aos criminosos e ao avanço da criminalidade, no sentido de retirar de circulação e impedir que as drogas cheguem até as mãos de pequenos traficantes e que não mais serão comercializados na cidade”, esclarece a autoridade policial.

A ação contou com apoio do Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE); da 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC-Gurupi); a 83ª Delegacia de Polícia (Dueré), comparticipação do Núcleo de Perícia Criminal de Gurupi, da Polícia Científica; e Vigilância Sanitária de Gurupi.