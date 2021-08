A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (19) a “Operação Liar”, visando apurar a prática dos crimes de falsificação de documento público, falsidade ideológica e uso de documento falso.

da redação

Policiais federais derma cumprimento a 1 mandado de prisão preventiva e 01 mandado de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins, na cidade de Palmas/TO.

A investigação iniciou-se em agosto do ano de 2020, oportunidade em que foram apresentados documentos falsos à Marinha do Brasil, durante fiscalização administrativa no lago de Palmas e rio Tocantins.

Com o andamento da investigação, apurou-se que o suspeito era um conhecido estelionatário no estado do Tocantins, com diversas passagens pelos órgãos policiais locais, inclusive foi alvo da Operação “Abre-te Sésamo”, deflagrada pela Polícia Federal em maio deste ano.

O investigado usava diversas identidades falsas, com a finalidade de praticar fraudes e se passar por outras pessoas, podendo responder, pelos crimes previstos nos art. 297, 299 e 304, todos do Código Penal, com penas que somadas podem ultrapassar 11 anos de reclusão.

Destaca-se que em razão da Pandemia causada pela COVID-19, foi adotada logística especial de prevenção ao contágio, com distribuição de EPI’s a todos os envolvidos, a fim de preservar a saúde dos policiais, testemunhas e investigados.