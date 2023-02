Por Redação.

São cumpridos 3 (três) mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins, nas cidades de Palmas/TO, Miranorte/TO e Augustinópolis/TO.

A investigação teve início a partir de denúncia de que um advogado, especialista em processos de aquisição, registro e porte de arma de fogo, estava produzindo ou orientando os seus clientes de como forjar o recebimento de graves ameaças, com o fim de comprovar o requisito legal da efetiva necessidade do porte de arma de fogo.

De acordo com as investigações, verificou-se um modo de agir e padrões no fornecimento de informações em diversos processos em que o investigado atuou como procurador, como a apresentação de ameaças de morte enviadas ao seu cliente, por meio de aplicativo de troca de mensagens de celular, cujo remetente era sempre anônimo e desconhecido da suposta vítima, com posterior registro de ocorrência policial e lavratura de ata notarial das mensagens recebidas.

Em um dos casos, embora o requerente tenha alegado o sofrimento de um atendado a tiros enquanto conduzia o seu veículo, foi possível observar indícios de que tenha simulado a suposta prática do crime de tentativa de homicídio, apenas com a finalidade de instruir o pedido de porte de arma de fogo.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime, falsidade ideológica e uso de documento falso.

O nome da operação faz referência ao termo utilizado pelo investigado ao oferecer os seus serviços para obtenção de porte de arma de fogo, quando dizia que o pedido já deveria ser apresentado à Polícia Federal com um “tiro certo”, referindo-se a comprovação da efetiva necessidade.