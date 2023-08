Share on Twitter

Por Redação

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (17/08), a OPERAÇÃO TRAILHAWK, dando início à etapa ostensiva de investigação de fatos relacionados a associação criminosa envolvida com a prática de fraudes a licitações, desvios de recursos públicos, corrupção e lavagem de capitais.

Durante a investigação criminal a Polícia Federal contou com a cooperação institucional da Controladoria Geral da União, que realizou fiscalização sobre os contratos suspeitos.

O Inquérito Policial identificou diversos indícios e provas de direcionamento de procedimentos licitatórios e superfaturamento em contratos firmados com a Prefeitura de Araguaína, cujo objeto era a contratação de empresa especializada na locação de veículos. Calcula-se que a empresa contratada recebeu do ente municipal no período de 2014-2021, repasses de valores que ultrapassam o montante de R$ 9,4 milhões.

Nessa etapa da investigação, os policiais federais cumpriram nas cidades de Araguaína/TO e Balsas/MA 08 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2a Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Araguaína/TO.

Os indiciados responderão pelos crimes de associação criminosa, fraude à licitação, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, falsidade ideológica e lavagem de capitais, cujas penas somadas podem chegar a 41 anos de reclusão.

O nome da operação faz alusão ao modelo de um veículo de elevado valor, o qual teria sido dado como propina e possível esquema de lavagem de dinheiro.