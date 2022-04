Share on Twitter

Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (25), em Araguaína/TO, a Operação Vellar III, para dar cumprimento a mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva, em desfavor de um investigado por abuso/exploração sexual infantil e estupro de vulnerável.

Da redação

As investigações se iniciaram com a análise de material contendo diversos vídeos de pornografia infantil, encaminhados pelo SERCOPI – Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infanto-juvenil da Policia Federal, em Brasília/DF. Foram revelados indícios de que, dentre as vítimas dos vídeos, havia uma criança que fora abusada sexualmente pelo investigado.

O trabalho permanente de investigação e combate à pornográfica infantil é decorrente de cooperação técnica-investigativa entre a Polícia Federal e o National Center for Missing and Exploited children (NCMEC), que reportou à Polícia Federal a ação de um usuário residente na cidade de Araguaína/TO, que teria armazenado cerca de 3.685 imagens/vídeos de sexo explícito ou pornográfica com criança ou adolescente.

A investigação segue em andamento e busca estimar quantas crianças foram vítimas do investigado e há quanto tempo o suspeito estaria cometendo os crimes.

O investigado pode responder pelos crimes de estupro de vulnerável e produção e armazenamento de pornografia infantil. As penas somadas podem chegar a 27 anos de prisão.