Por Redação

Na manhã de hoje agentes de Polícia Civil da 87 DP de Gurupi, com apoio da 89 DP de Gurupi, cumpriram mandado de busca e recuperaram os objetos furtados da Capela Nossa Senhora das Graças no setor Sol Nascente no último dia 29 de março. Naquela ocasião os marginais teriam profanado a “Capela do Santíssimo”, quebraram objetos sagrados e furtaram vários objetos da Capela.

Segundo a Polícia Civil, após diligências da equipe de investigadores da 87 DP de Gurupi, foi identificados os autores vistos nas filmagens.

“A autoridade Policial representou por busca e apreensão dos objetos, o que resultou na localização e apreensão de todos os itens furtados, os quais, após procedimentos legais, serão restituídos a Paróquia”, informoua PC.

Quanto aos autores, os mesmos foram interrogados e confessaram o crime. Ademais a camiseta utilizada por um deles na ocorrência, foi encontrada na residência do mesmo.