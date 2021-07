148 cabeças de gado que haviam sido furtadas de uma fazenda em Axixá do Tocantins, no dia 29 de junho de 2021, foram recuperadas pela Polícia Civil do Tocantins, durante ação realizada na tarde desta terça-feira, 6, em uma fazenda na zona rural da cidade e Imperatriz, no Estado do Maranhão.

da redação

As investigações que resultaram na recuperação dos animais foram deflagradas em meio a realização demais uma etapa da operação “Hórus”, que é determinada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e vem sendo efetuada pelas forças de segurança do Tocantins visando coibir a prática de crimes nas regiões de divisa do Tocantins com os demais estados da federação.

Coordenadas pelo delegado-chefe da 17ª Delegacia de Itaguatins, Antônio Bandeira, e contando com apoio da 1ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (1ª DEIC), de Palmas, além de policiais civis do Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE), Unidade de Elite da PC-TO, as investigações foram iniciadas assim que o proprietário dos animais compareceu a Delegacia e registrou o crime.

De imediato, as equipes da 17ª DP localizaram o paradeiro dos animais que estariam na cidade de Cidelândia-MA e descobriram que um dos filhos do fazendeiro estava envolvido no crime. Assim, os agentes intensificaram as buscas e após ouvir o filho do fazendeiro, este confessou que o gado estava em Cidelândia, mas que ele faria a devolução dos animais para seu pai. Contudo, antes que a devolução fosse feita, o gado foi levado para a cidade de Imperatriz, fato que foi comprovado pelos policiais civis do Tocantins.

Desse modo, 148 animais foram recuperados e devolvidos ao legítimo proprietário. As investigações continuam para que a Polícia Civil possa identificar todos os autores do crime que responderão pelo crime de abigeato, que é o furto qualificado pelo concurso de pessoas de semoventes.