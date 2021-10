Depois de receber da 3ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP), de Gurupi, mandado de prisão temporária e busca e apreensão, os policiais civis da 84ª Delegacia de Araguaçu efetuaram, na tarde de segunda-feira, 19, a prisão de um homem de 22 anos, que é suspeito de praticar um homicídio que vitimou o jovem Jhonny de Souza Miranda, fato ocorrido no dia 28 de fevereiro de 2020.

da redação

De acordo com a autoridade policial, responsável pelo caso, o indivíduo foi capturado, mediante cumprimento a mandado de prisão temporária na cidade de Araguaçu.

A ação policial contou com apoio de investigadores da 3ª DHPP. No dia do crime, a vítima estava na porta de sua residência no setor nova fronteira, em Gurupi, quando foi surpreendida por um homem em uma motocicleta. Na oportunidade, o autor efetuou vários disparos de arma de fogo que atingiram a testa, o abdômen e também a cabeça da vítima, que morreu no local.

Após ser preso, o suspeito foi recolhido à Unidade Penal de Gurupi, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário. Segundo o delegado, no momento da prisão foi apreendia uma arma de fogo e o inquérito deve ser concluído em 30 dias.