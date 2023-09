da redação

A detenção ocorreu em cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão na mesma residência onde o crime ocorreu. A Operação resultou ainda na prisão em flagrante, por tráfico de drogas, de outro homem de 21 anos, enteado do alvo da operação de hoje. Na residência foram apreendidas algumas porções de drogas e material utilizado para embalar os entorpecentes, configurando assim, o crime de tráfico de drogas.

Essa é a segunda prisão referente ao caso. No dia 7 de junho deste ano, quando foi deflagrada a primeira fase da operação, um homem de 22 anos, membro de facção criminosa e autor dos disparos, foi preso em Redenção (PA), após uma atuação conjunta das Polícias Civis do Tocantins e do Pará.

Ainda na primeira fase, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa do cunhado de Francivaldo, localizada na cidade Palestina do Pará, local para onde fugiu após o crime. “Os elementos de prova, colhidos na primeira etapa da operação, permitiram apontar a participação do cunhado de Francivaldo no homicídio. Antes de alvejado com vários disparos de arma de fogo, o cunhado da vítima, preso no dia de hoje, tentou esfaquear Francivaldo. Encurralado no quintal de residência, Francivaldo, após essa tentativa de esfaqueamento por parte do cunhado, acaba sendo atingido por seis disparos de arma pelo membro de facção criminosa presente na casa, que foi preso na primeira fase da operação”, destacou o delegado Eduardo Menezes, responsável pelas investigações.

Como aconteceu o crime

Francivaldo foi morto com vários disparos de arma de fogo em meio a uma confraternização celebrada na casa de sua cunhada, onde os participantes faziam uso de álcool e drogas. Informações da Polícia Civil apontam que tudo começou com uma discussão entre Francivaldo e sua esposa por motivos de ciúmes. O membro da facção, que também era convidado da festa, acabou se envolvendo na discussão junto com o cunhado de Francivaldo.

Testemunhas relataram que Francivaldo e o cunhado entraram em luta corporal, sendo que o cunhado sacou um canivete para tentar agredir Francivaldo. Após esse episódio, Francivaldo foi encurralado no quintal da casa pelo cunhado e pelo membro da facção. Este último sacou uma arma e efetuou disparos contra Francivaldo. A esposa da vítima tentou intervir, mas sem sucesso, correu para outro local da casa.

Antes de fugir do local do crime, mesmo com a vítima caída ao chão, o cunhado chutou a cabeça de Francivaldo. Ele fugiu em sua motocicleta, enquanto o autor dos disparos deixou o local em carro preto.

Um detalhe que chamou a atenção dos policiais, durante as investigações, foi o fato da residência possuir sistema de câmera de segurança, porém foram retiradas do local. “Tentamos recuperar as imagens, porém a esposa do homem preso hoje, informou que no dia do crime elas não estavam funcionando. Isso nos chamou a atenção porque se ele fosse mesmo inocente fariam questão de mostrar as imagens”, destacou.

Prisão

Os indivíduos presos nesta quarta foram conduzidos para a 1ª DHPP, para serem ouvidos e, em seguida, serão encaminhados para unidade prisional de Palmas, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário. O indivíduo preso na primeira fase no Pará, ainda será recambiado para a mesma unidade prisional.

O inquérito policial deve ser concluído nos próximos dias e encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para adoção das medidas legais cabíveis.

Com mais essa ação, chega a 56, o número de prisões realizadas pela 1ª DHPP Palmas somente nos nove primeiros meses deste ano.