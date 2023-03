da redação

O homem está preso na Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPPP) e, segundo o delegado da DHPP Eduardo Menezes, trata-se de um indivíduo de alta periculosidade. “Além do homicídio do casal, esse homem é suspeito de ter praticado outros três homicídios no mês de fevereiro, em Palmas, em briga entre facções. Trata-se de uma pessoa de alta periculosidade, sendo um dos homens escalados pela facção para matar. Essa é uma prisão de grande importância que, sem dúvidas, vai impactar na ocorrência de homicídios na Capital”, destacou o delegado.

As investigações sobre o assassinato do casal tiveram início com o acesso ao material que havia na bolsa de Luana, encontrada no local do crime. Dentre documentos, cartões de banco e objetos de natureza pessoal, havia a chave de um hotel de Palmas. Os investigadores descobriram que Luana e Victor saíram da cidade de Cristalândia, município onde residiam, na tarde do dia 24 de dezembro, chegando a Palmas por volta das 20 horas.

De acordo com o delegado Eduardo Menezes, Victor, enquanto membro de uma organização criminosa da cidade de Cristalândia, tentou matar um integrante da facção rival na cidade. Temendo uma represália, junto com a namorada, fugiu para Palmas na véspera de Natal. “Ocorre que a facção inimiga descobriu essa tentativa de abrigo na capital. A estratégia utilizada pelos criminosos para chegar até Vitor foi recrutar um jovem próximo à vítima com a missão de fazê-lo acreditar que iria a uma festa, quando na verdade iria a um ponto de venda de drogas da facção com pessoas o aguardando para matá-lo”, contou o delegado.

Para fazer Vitor acreditar que realmente iria a uma festa, o homem chega a levar a vítima a uma distribuidora de bebidas para comprar cerveja. Da distribuidora, Victor e Luana, são levados para a boca de fumo e, lá, são sequestrados por dois membros da facção rival e levados até uma região de mata próxima ao Distrito de Taquaruçu, onde são executados.

O homem responsável por atrair as vítimas até a boca de fumo foi preso no último dia 2 de fevereiro.