da redação

A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por meio da 41ª e da 42ª Delegacia de Polícia Civil de Colinas do Tocantins, comandadas pelos delegados Marco Aurélio Barbosa Lima e Tobias Luiz Nunes de Souza, prendeu preventivamente nesta terça-feira, 12, um homem de 55 anos de idade, acusado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

De acordo com o delegado titular da 41ª DP, Marco Aurélio Barbosa Lima, a vítima teria pisado na mão do acusado, que no momento estava sentado no meio fio. A partir daí, o autor, que não teria aceitado o pedido de desculpas, munido de uma faca, desferiu golpes na barriga da vítima. “A violência da facada foi tamanha que as vísceras do jovem ficaram para fora. Ele chegou a ficar internado, mas não resistiu”, explicou o delegado.

Após o cumprimento do mandado de prisão, o acusado foi conduzido à 6ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Colinas do Tocantins, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis. O homem será encaminhado à Unidade Penal Regional de Colinas e ficará à disposição do Poder Judiciário.