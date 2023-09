Segundo a Polícia, após a briga, o homem golpeou a vítima, que morreu no local. Em seguida, ele arrastou o corpo do pasto, onde o crime aconteceu até uma região de mata e cobriu com galhos e folhas.

Coordenada pela delegada titular da 84ª DP, Thuanny Rúbia Ferreira da Silva, a ação teve início no último sábado, dia 2, quando as equipes da 84ª DP tomaram ciência do crime, que tinha ocorrido em uma fazenda na zona rural de Formoso. “Devido à gravidade do fato e de que o corpo da vítima permanecia desaparecido e, possivelmente ocultado pelo autor, mobilizamos todos os esforços no sentido de encontrar o cadáver e também identificar o suspeito do homicídio o mais rapidamente possível”, frisou a autoridade policial.

Após quase 48 horas de buscas, os policiais civis com apoio da Polícia Militar, conseguiram identificar o autor do crime como sendo um indivíduo de 19 anos. Com base nas informações levantadas, os policiais intensificaram as buscas e localizaram o homem em uma estrada vicinal já nos limites da cidade de Formoso.

Confissão e apontamento do local do corpo

Tão logo foi abordado, o homem que estava com seu pai e carregava mochilas com roupas e demais pertences pessoais no sentido de fugir para o Estado do Maranhão, confessou o crime aos policiais civis e disse o local exato onde o corpo de Lindevaldo estava.

Pouco tempo depois, as equipes chegaram até um local de mata, próximo a fazenda onde o suspeito trabalhava como vaqueiro, e localizaram o corpo que estava embaixo de alguns galhos já em estado avançado de putrefação. Diante dos fatos, uma equipe da perícia foi chamada para a realização dos procedimentos de praxe e o cadáver foi recolhido pelo Instituto Médico Legal e encaminhado para a sede do órgão, em Gurupi.

Motivação

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o principal suspeito pelo crime disse que se desentendeu com a vítima, que era proprietária de um sítio na divisa com a fazenda em que o autor trabalhava, em virtude da separação de algumas cabeças de gado que teriam passado da propriedade da vítima para a fazenda em que o investigado trabalhava.

“Após essa discussão relatada pelo autor, ele desferiu vários golpes na vítima que veio a óbito no local. Em seguida, o suspeito arrastou o corpo da vítima do pasto onde o crime foi cometido para essa região de mata e o cobriu com galhos e folhas”, pontuou a delegada, informando que as investigações terão continuidade a fim de que a Polícia Civil possa comprovar se os fatos se desenrolaram da maneira narrada pelo autor.

Após a realização das providências legais cabíveis, o homem, que foi preso em flagrante pela ocultação do cadáver, foi encaminhado à Unidade Penal Regional de Gurupi, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.