Da redação

Nesta investigação a equipe do 88° DP identificou o estelionatário que causou grande prejuízo a uma loja de chocolates de alto padrão situada no município .

Diante das reiteradas práticas criminosas do autor, o titular do 88° DP, delegado Jacson Ribas, representou junto ao poder judiciário pela prisão preventiva do investigado.

“O homem de 24 anos evadiu de Gurupi após aplicar inúmeros golpes, ficando em local incerto. Com a persistência das investigações, a equipe do 88° DP descobriu a sua localização e que estava residindo na cidade de Corumbá de Goiás-GO”, informou a PC.

De posse dessas informações a equipe do 88° DP entrou em contato com a delegacia de polícia de Corumbá de Goiás-GO que efetuou a prisão de T.S.B.F., na manhã desta última segunda-feira (07).

O será recambiado para a cidade de Gurupi, ficando a disposição do poder judiciário.